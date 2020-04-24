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Bodrum en sakin günlerini yaşıyor - MUĞLA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki meydanlar boş kaldı.

24.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:17
Bodrum en sakin günlerini yaşıyor - MUĞLA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki meydanlar boş kaldı.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında sakinlik sürüyor.

Marmaris'te polisler ve görevliler dışında, ilçenin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, Marmaris Belediye Plajı, İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere caddelerin boş olduğu görüldü.

Sahil güvenlik ekipleri Marmaris Körfezi'nde denetim yaptı.

Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri de en sakin günlerini yaşıyor.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

Akyaka Mahallesi'nde de sahil ve plajlar ile cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.

Bodrum en sakin günlerini yaşıyor - MUĞLA

Kaynak: AA

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