BODRUM, DÜNYACA ÜNLÜ DJ İLE COŞTU

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - MEYDANLAR YILBAŞI KONSERLERİYLE DOLUP TAŞIYOR

Bodrum Belediyesi'nin bu yıl ilk kez, "HappyLoveYearParty" adıyla başlattığı yılbaşı kutlama etkinlikleri devam ediyor. 18 Aralık günü başlayan konserler ve DJ performansları ile dolu dolu süren program kapsamında, önceki akşam dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan hayranlarıyla buluştu. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılbaşı etkinlikleri, Bodrum meydanlarında şenlik havasında devam ediyor. Kumbahçe Meydanı'nda İbrahim Şendil ve Melis Dağ, Hilmi Uran Meydanı'nda ise DJ Deejay Mr Guide ve Sibel Benekli konseri gerçekleşti. Bodrum'un her mevsim hareketli olduğunun fark edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler özellikle, kent merkezinde kış turizmini hareketlendirmek, turizm tesislerinin ve çarşı esnafının bu aylarda da faaliyetlerini sürdürmelerini sağlama konusunda destek vermek adına yapılırken; aynı zamanda halka moral oluyor. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen; Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin halkın arasında izlediği; DJ Mahmut Orhan konseri, meydanı dolduran seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gelen seyirciler, Mahmut Orhan'ın performansının yanı sıra; sahnedeki ışık, ateş ve yapay kar gösterileri ile eğlenceli saatler yaşadılar. Konser sonunda konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun; DJ Mahmut Orhan'a teşekkür ederek, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki yılbaşı konserlerinin Tan Taşçı, DJ Suat Ateşdağlı-Cerem Onurluer, Melek Mosso ve Sertab Erener ile devam edeceğini belirterek, Başkan Ahmet Aras adına DJ Mahmut Orhan'a plaket verdi.

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