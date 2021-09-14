Bodrum Dünya'nın en seçkin şehirlerini geride bıraktı

Dünya'nın en seçkin 25 kenti arasına giren Bodrum yapılan ankette 16'cı sırada yer aldı.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum, dünyanın prestijli seyahat dergisi 'Travel and Leisure'un 'en iyi 25 kent' listesindeki yerini aldı. yapılan araştırmalar sonucunda 16'ıncı sırada bulunan Bodrum bir çok dünyaca ünlü tatil bölgelerini ise geride bıraktı.

Bodrum Belediyesi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha dünyanın en iyisiyiz. Dünyanın en prestijli seyahat ve yaşam dergilerinden 'Travel and Leisure' okuyucularının deneyimlerini ve önemli kriterleri göz önünde bulundurarak seçtiği 'Dünya'nın En İyileri Ödülleri'nde en seçkin 25 kent arasında yerimizi aldık" yazısıyla bu durumu paylaştı.

(Eren Ayhan/İHA)