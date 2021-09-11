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Bodrum düğün çalıştayına aday oldu

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Bodrum düğün çalıştayına aday oldu

Türkiye'nin turizm merkezi Bodrum, Uluslararası Destinasyon Düğün Çalıştayı'nın 2022 etkinliğine aday oldu.

Türkiye'nin turizm merkezi Bodrum, Uluslararası Destinasyon Düğün Çalıştayı'nın 2022 etkinliğine aday oldu.

Türkiye'nin deniz, güneş, kum denince ilk akla gelen turizm merkezlerinden olan Bodrum, 300 milyar dolar bütçeli Destinasyon Düğünleri turizminden de pay almak istiyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, İstanbul'da Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales ile IADWP Avrasya Başkanı Murtaza Kalender ile görüştü ve Uluslararası Destinasyon Düğün Çalıştayı'nın 2022 yılında Bodrum'da yapılmasını arzuladıklarını belirterek, Bodrum'un 2022 adaylığı için başvuruda bulundu.

Elit düğünler için en uygun konumda

Bodrum'un, Dünyanın en güzel düğün destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Ömer Faruk Dengiz, denizi, kumu, güneşi, eğlencesi, lüks otelleri ve lüks yatları ile dünyadaki potansiyelli elit düğünlerine, rahatlıkla ev sahipliği yapabileceğini belirtti. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) olarak, düğün turizmine çok önemsediklerini ve 300 milyar dolarlık düğün turizminden Bodrum'un da hak ettiği payı alması gerektiğini belirten Dengiz, "Derneğimiz ile birlikte Bodrum'daki STK'larımız ve turizm paydaşlarımız ile işbirliği yaparak, Bodrum'u dünyanın en iyi düğün destinasyonlarından biri yapmak istiyoruz. Istanbul'da IADWP Başkanı Kitzia Morales ve IADWP Avrasia Başkanı Murtaza Kalender ile görüşerek, 2022 Destinasyon Düğün Çalıştayı'nın da mutlaka Bodrum'da olması gerektiğini belirttik. Görüşmemiz oldukça verimli geçti, bu konuda bilgi alışverişinde bulunduk" dedi. - MUĞLA

Bodrum düğün çalıştayına aday oldu

Bodrum düğün çalıştayına aday oldu

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