Bodrum Dualar İkizinin Öldüğü Kazadan Yaralı Kurtulan Batuhan İçin

Dualar ikizinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Batuhan için

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bindikleri otomobilin takla atıp, istinat duvarına çarptığı kazada ikizi Doğukan Can Tanışan'ı yitiren, kendisi ise yaralanan 18 yaşındaki Batuhan Tanışan'ın tedavisi sürüyor. Ailesi, okul ve futbolcu arkadaşları onun için dua edip, gelecek iyi haberleri bekliyor. Göztepe Futbol Okulları Koordinatörü İbrahim Ulukapı, antrenörler Kerem Özcan ve Mehmet Yaşlı da kulüplerinin Bodrum Futbol Okulu'nda top koşturan ikizlerin ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Geçen 3 Temmuz gecesi, Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki 'STA LI 64' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki Doğukan Can Tanışan kaza yerinde öldü. Kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi ve Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza yaşamını yitiren Doğukan Can Tanışan'ın cenazesi aynı gün Turgutreis Yalı Camisi'nde kılınan namazın ardından Karabağ Mezalığı'nda toprağa verildi.

BATUHAN İÇİN DUA ETTİLER

Doğunkan Can Tanışan'ın aynı kazada ağır yaralanan ikizi Batuhan Tanışan'ın, kaldırıldığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Tanışan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri hastaneden bir an olsun ayrılmayıp, onun için dua ederken, gelecek iyi haberleri bekliyor. Oğlu Doğukan'ı toprağa veren Muzaffer Tanışan, metanetli olmaya çalışarak, bugün diğer oğlu Batuhan'ı hastanede ziyaret edip, doktorlarından bilgi aldı. Batuhan Tanışan'ın okul ve futbolcu arkadaşları da hastaneden bir an olsun ayrılmazken, Göztepe Futbol Okulları Koordinatörü İbrahim Ulukapı, antrenörler Kerem Özcan ve Mehmet Yaşlı da İzmir'den hastaneye gelip, Tanışan Ailesi'ne başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Göztepe Bodrum 1925 Spor Kulübü lisanlı amatör futbolcusu olan Batuhan Tanışan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Göztepe Bodrum Spor Okulu Sorumlusu Emrah Çatak, "Batuhan'ın doktorları, yaşının genç olması nedeniyle tedaviye olumlu tepki verdiğini söyledi. Ancak hayati tehlikenin devam ettiğini de bizlere ilettiler. Umarız kalkar, tekrar yeşil sahalara döner. Doğukan Can Tanışan, Haziran ayının son haftasında gerçekleşen Göztepe U17 seçmelerine çalıştığı otelden izin alamadığı için katılamamıştı. Bir sonraki seçmelerde perfomansını sergileyecekti. Ama bu kaza onu bizlerden ayırdı. Diğer topçu ağabeylerinin yanına melek olarak gitti. İnşallah Batuhan, yarım kalan hayalleri, iyileşerek, kardeşi için de gerçekleştirecek. Dualarımız herkes gibi Batuhan için" dedi.

Göztepe Futbol Okulları Koordinatörü İbrahim Ulukapı da "Batuhan, geçen hafta İzmir'de misafirimiz olmuştu. Hatta beğenmiştik ve önümüzdeki hafta içinde antrenmanlara davet etmeyi düşünüyorduk. Ama talihsiz olay hepimizin boynunu büktü. İkizlerden birini kaybettik ama inşallah Batuhan'ı Allah ailesine ve bizlere bağışlar. Dualarımız Batuhan için" dedi.

Daha sonra Göztepeli yönetici ve antrenörler Batuhan Tanışan'ın giydiği 77 ve Doğukan Tanışan'ın giydiği 20 numaralı formayı ailelerine hediye etti. - Muğla