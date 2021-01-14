Bodrum Deniz Ticaret Odasında 2021 ücret tarife toplantısı yapıldı
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Bodrum Deniz Ticaret Odasında 2021 ücret tarife toplantısı yapıldı

14.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:34
Bodrum Deniz Ticaret Odasında 2021 ücret tarife toplantısı yapıldı

Bodrum ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı yat limanlarında 2021 uygulanacak ücret tarifesi hakkında toplantı düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı yat limanlarında 2021 uygulanacak ücret tarifesi hakkında toplantı düzenlendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinden yapılan açıklamada, hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, ticari yatlara verilen hizmetler karşılığı yeni tarifede belirlenen zam oranının kurumlarca karara bağlandığı bildirildi.

Toplantıda salgın koşulları da dikkate alınarak, enflasyon oranının altında zam yapıldı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamız ve derneğimiz, Bodrum'un sosyo-ekonomik yapısının temel taşlarından olan deniz turizmimizin ve Bodrum yarımadamızın dünyaca bilinen markası mavi yolculuğumuzun her daim gelişmesi için çalışmaktadır. Bodrum yarımadamızda başta ticari teknelerimiz olmak üzere amatör denizcilerimize ait teknelerin ciddi bir bağlama sorunu ile karşı karşıya oldukları bir gerçektir. Bodrum Belediyemiz, Odamız, Bodrum Ticaret Odamız ve Derneğimizin ortak girişimi ile yapılması için çalışmalarına başlanmış yeni liman projemiz mevcuttur. Ayrıca, Odamız girişimleri, Bodrum Belediyemizin ve sektör çalışanlarının destekleri ile ilgili sektör ve amatör denizcilerimizin kullanması amaçlanarak Bodrum yarımadamızın 16 noktasında denize indirme rampaları kurulmuş olup, yeni liman projemiz ile beraber bağlama sorununun tamamen ortadan kaldırması amaçlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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