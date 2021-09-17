Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesine ziyaret

Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesini ziyaret etti.

Ziyarete, Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar, Bodrum Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu Müdürü Nurcan Arslan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Dernek Başkanı Hasan Külcü ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan heyete, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Savcısı Vatandaş, şehit ve gazilerin haklarının ne yapılsa ödenemeyeceğini belirtti.

"Ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren şehitlerimize ve yaşamlarını devam ettiren gazilerimize şükran duymaktayız." diyen Vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin vatan için milletimizin bekası ve varlığını sürdürmesi için kendi canlarından fedakarlıkta bulunduğunu da bilmekteyiz. Devletimizin milletiyle bölünmez bir bütünlük oluşturması gereği şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıkmak, ihtiyaçlarını gidermek üzerimize bir vefa borcudur. Şehitlerimizin ve yaşayan gazilerimizin kıymetli emanetlerine devletimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, hayatlarını devam ettiren kıymetli gazilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Agar da müdürlük olarak imkanlar doğrultusunda gaziler için gerekli tüm çalışmayı yürüteceklerini, her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Külcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve dile getirerek "Hatırlanmanın benim ve diğer gaziler üzerinde son derece olumlu duyguları, güçlendiren bir etkisi vardır." dedi.

Ziyarette, mahkemelerce kamuya çalışma kararı verilen yükümlülerin dernek binasının boya, badana, temizlik işlerinin yapılabilmesi amacıyla protokol imzalandı.