Bodrum - Datça Feribotu Sefer İptali
26. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan;Bodrum - Datça : 09. 00Datça - Bodrum : 16. 00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - 26. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan;
Bodrum - Datça : 09. 00
Datça - Bodrum : 16. 00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
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