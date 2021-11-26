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Bodrum - Datça Feribotu Sefer İptali

Habermetre - Haberler | Toplum
Bodrum - Datça Feribotu Sefer İptali

26. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan;Bodrum - Datça : 09. 00Datça - Bodrum : 16. 00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - 26. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan;

Bodrum - Datça : 09. 00

Datça - Bodrum : 16. 00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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