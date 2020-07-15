Bodrum-Datça feribot seferleri artırıldı Bodrum-Datça arasında günde 2 sefer yapılan feribot seferleri 4'e çıkarıldı.

Bodrum-Datça arasında günde 2 sefer yapılan feribot seferleri 4'e çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bodrum-Datça feribot seferlerinin 23 Mart'ta iptal olduğu belirtilen açıklamada, seferlerin yeniden 28 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

Sefer saatlerinin karşılıklı olarak her gün 09: 00-12: 00-15: 00 ve 18: 00 şeklinde düzenlendiği aktarılan açıklamada, yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla feribot seferlerinin 4'e çıkartıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA