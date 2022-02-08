Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler
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Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Fırtına, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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