Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel