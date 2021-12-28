"BODRUM'DAN TÜRKİYE'YE KADINLAR ŞİDDETSİZ VE EŞİTLİKÇİ KENTİNİ YARATIYOR" ÇALIŞTAYI YAPILDI

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin birlikte yürüttüğü "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesinin çalıştayı Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri Saniye Dedeoğlu, Aysun Danışman, Çisel Ekiz Gökmen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Kadın Liderler Proje koordinatörü Duygu Arığ, Kadın Koalisyonu Bağımsız Araştırmacı Bahar Yalçın, Ulusal Demokratik Enstitü NDI Program Yöneticisi Bahar Coşgun Özden, Kadın Koalisyonu İlknur Üstün, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) Başkanı Figan Erozan, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl ile mahalle temsilcisi kadınlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan BKD Başkanı Figan Erozan, projenin sürecini anlatarak şunları söyledi; "Bu yaptığımız ilk projemiz. Seçildiğinden bu yana kadınlarla birlikte yürüyeceğim diyen Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile projemizi yapma kararı aldık. Sabancı Vakfı da bizi destekledi ve birlikte yol aldık. Yaptığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet, Kent Hakları, Dayanışma ve Güçlenme adı altında topladığımız dört başlıkta atölyelerimizi gerçekleştirdik. Bu atölye sonucunda kadın mahalle sözcüleri seçildi. Bu çalıştayımızın sonunda da çıkan sonuç bildirgesini okuyacağız" dedi. Katılımcılar daha sonra hazırlanan projenin tanıtım videosunu izledi. Ardından söz alan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: "Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre eşitsizlikle mücadelede tam bir nesil geriye gitmiş durumdayız. Uçurumu kapatmak için pandemiden önce 99 yıl olan süre pandemiyle birlikte 136 yıla çıktı. Pandemi ile birlikte artan şiddet %20-30 oranında. 11 milyon kız çocuğu eğitimden kopma riskiyle karşı karşıya. Bu rakamlara baktığımızda kadınların yönetimin her kademesine katılmasının önemli olduğunu görüyoruz. Ama maalesef dünyada sadece 24 ülkede kadın devlet başkanı var, meclislerin %25'i kadınlardan oluşuyor, belediyelerde il genel meclislerinde kadınların temsilciliği %2 oranında. Sabancı Vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınların insan haklarına tam anlamıyla erişebildiği bir dünyada yaşamanın ancak kadınların yönetimde eşit söz hakkına sahip olması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda ülkemize model olabilecek nitelikteki "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor! " projesini Sabancı Vakfı olarak desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bodrumlu kadınlar ve Bodrum Belediyesi'nin omuz omuza çalışarak sürdürdükleri dayanışmanın diğer belediyelere de örnek olmasını umuyoruz. " dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yerel Eşitlik Eylem Planını kısa süre önce hayata geçirdik. Görüyorum ki, siz de aynı yöntemleri uyguluyorsunuz. Bizim tek farkımız uygulamaya geçilmiş olması. İstanbul ve Bodrum'un farklılıkları barındıran yapılarıyla birbirine benzediğini düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'daki çalışmaların buraya katkısı olacaktır. Özellikle mahallelerden başlayan çalışmaların ilçenin bütünü için hayati olduğunu düşünüyorum. Şiddetsiz bir kent kurmak mahallesiz olamaz. Her mahallede hayatlar başka bir şekilde yaşanıyor. Eşitlikçi sosyal politikaların uygulanmasında nasıl ve kiminle nasıl yapacağımız önem arz ediyor. İstanbul YEEP'i burada paylaşmayı önemli buluyorum. Eşitsizlik tablosunu değiştirmekte Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı önemli gördük. Geniş kitlelerin fikrini aldığımız anket çalışmaları yaptık ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıktan sonra kolları sıvadık. Ankara'dan ulusal ve uluslararası düzeyde önem taşıyan uzmanları davet ettik ve gönüllü olarak koşarak geldiler. İlknur Üstün'ün konuya liderlik etmesi ve Dr. Özgün Akduran danışmanlığında çalışmaya başladık. Ne pandemi engeli ne mesai kavramı, ciddi bir çalışma yürüttük. Çeşitliliği dikkate aldık. İstanbul gibi büyük bir yerde çeşitliliği dikkate almamak mümkün değil. İstanbul'da "kim, nerede, nasıl yaşıyor" sorularını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifinde sorduk. Sorunların tespitinde, çözümleri yerinde ele aldık ve noktalandırdık. Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Şiddetsiz ve Eşitlikçi Kentini Yaratıyor çalıştayında deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a ve güç veren tüm kadınlara teşekkür ederim" dedi. BAŞKAN ARAS; "KADIN KENDİ MÜCADELESİNİ BAŞLATMALI" Göreve gelir gelmez Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı'nı imzalayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştayda şunları söyledi: "Kendimizi bu politikaları hayata geçirmeye yönelik bağladık. Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Hanım büyük kapılar açtı. Hem Bodrum Kadın Dayanışma Derneği hem Kent Konseyi Kadın Meclisi, hem de partimizin kadın kolları önemli çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'nin en batısında yaşadığımız kentte kadın sorunu mu olur dersiniz, ama var. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile iletişime geçtiğimden itibaren şiddet ve eşitsizlikleri fark ettim. Bu noktada kadınların mücadelesinin yanında durmalıyız. Yerel yönetimlere düşen görevler de bu mücadeleyi tamamlayacak. Bu çalışma artık somutlaşmaya başladı. Kadın kendi mücadelesini başlattığı anda bir şeyler değişmeye başlıyor. Kadın mücadelesi kadınlar tarafından yürütülecek bir mücadele, kadın mücadelesine inanan erkeler var mı? Var, onlar da omuz verecek bu mücadeleye. Kadının ekonomik alanda var olmasını sağlamak zorundayız. Bütün kamu sektöründe, özel sektörde, siyasette kadınların daha fazla yer alması gerekiyor. Değişim yerelde oluyor. Yerel yönetimlere düşen neler var. Genel Başkanımızın da sık sık söylediği gibi, kreş açalım derken sadece çocukları için değil, kadının iş hayatına, sosyal hayata katılması için söylüyor. Bir iki tane yaptık, Konacık ve Peksimet'te bu kreşleri çoğaltacağız, yapacağız. Yerelde kadın sorununa eğilirsek, ne kadar destek olursak bu sorunlar çözüme kavuşacaktır" dedi. Çalıştayda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, proje raporunu sundu. Dedeoğlu, "Yerelde kadın odaklı veri ve ortaya çıkan ihtiyaçların sunumu olarak görüyoruz. Yerelde yapılacak çalışmada makro düzeyde önem arz ediyor. Yereldeki projeler daha kavramsal, daha makro düzeyde etkili olacaktır" dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dr. Aysun Danışman ise proje raporunu paylaştı: Danışman "Kadın erkek eşitliği anayasaya ile güvence altına alınmış olsa da kadın erkek eşitliğinin yaşamdaki gerçek durumunu gözlemleyebiliyoruz. Ulusal ve uluslararası rakamlar da gözlemlerimizi doğruluyor. Kadınlar, kadın olmasından dolayı şiddete uğruyor. STK'ların ve yerel yönetimin işbirliği içinde olması değerli. Tarafımıza ulaşan 358 anketten doğru çıkan rapor Feminist Ajanda niteliğindedir" dedi.

"Kadının Dilinden Bodrum" konusu ile devam eden çalıştayda, kadın mahalle sözcüleri, mahallelerde yaşanan sorunlar ve talepleri dinlendi. BAŞKAN ARAS ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN SONUÇ BİLDİRGESİNİ OKUDU

Çalıştay sonuç raporunu okuyan Başkan Aras, Sabancı Vakfı'nın hibe desteği ile BKD'nin Bodrum Belediyesi ile birlikte yürüttüğü "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesi kapsamında bu çalıştaya katılan kadınlara ve projeye destek veren tüm bileşenlere teşekkür ederim. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın 8 Mart 2022 tarihinde tüm kamuoyu ile paylaşılmasını ve tanıtımının yapılmasını önümüzde öncelikli hedef olarak görüyoruz. Yerel eşitlik eylem planının Bodrum Belediyesi'nin en önemli süreçlerinden biri olan katılımcı yaklaşımı merkezine alan bir yerden kurumsallaşması için gereken adımların atılması ve bu katılımcılığın her mahalle ile bağının kurulması. Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyete dayalı, eşitliğe duyarlı olmasını sağlamak. Yine Bodrum Belediyesi'nde projenin en önemli hedeflerinden biri olarak tanımlanan kadın ve aile müdürlüğünün kurulması, Belediyenin mevcut doküman ve veri analizi sonucunda toplumsal cinsiyet eşitlik perspektifinin yerleştirilmesi ve kurumsal olarak şiddete karşı tutum belgelerinin oluşturulması. Belediyenin var olan mevcut dokümanlarına toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için gereken sürecin başlatılması. "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesinin çalıştayında gördük ki yeni süreçleri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu çalıştay uzun soluklu bir ortaklığı gerektiriyor. Yerelde mahallelerimizde bulunan kadınlarla, gerekse tüm STK ve oluşumları sürece dahil ederek ayrımcılığı oluşturan tüm süreçleri tek tek ortadan kaldırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

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