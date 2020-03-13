Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli
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Güneydoğu Anadolu, Mardin, Bodrum, Aydın, Güncel

Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli

Aydın'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.

13.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:06
Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli

Aydın'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.


Arkadaşları ile birlikte her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir ilindeki çocuklara yardım gönderen Ayten Üren bu sefer Mardin'deki 20 yetimi sevindirdi. Mardinli çocukların yüzü gülsün diye arkadaşlarının da yardımı ile yaşları 5 ile 15 arasındaki 20 yetim çocuğa hediye hazırlayan Ayten Üren, "Kendi imkanlarımız ölçüsünde her yıl farklı illerimizdeki çocuklarımızı sevindirmek adına bir çalışma yapıyorduk. Bu yıl da Mardin'deki yetim çocuklarımızı sevindirelim dedik. Uzakta olsak da yüreğimizin onların yanında olduğunu göstermek istedik. Bu çocuklarımız yetim ise bunların üzerine daha çok titremeliyiz. Çünkü bunlar bizim emanetlerimizdir. Öncesinden onların ölçülerini alarak onlara uygun bir şekilde hediyelerimizi gönderdik. Onların sadece bir gülüşü bizim en büyük zenginliğimizdir. Bana bu yolda yardım eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketlendirsin" dedi.


Gönderilen yardımlar Mardin Umut Kervanı Dernek binasında bir araya gelen yetim çocuklara dağıtıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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