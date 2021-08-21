BODRUM'DAN KASTAMONU'YA DESTEK

Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğinde, selden büyük zarar gören Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi.

Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğinde, selden büyük zarar gören Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi. Özellikle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve selden zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için hazırlanan yardım tırı bugün yola çıktı.

Kısa süre önce yangın felaketi yaşanan Bodrum'da zarar gören vatandaşların ve sahada alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerinin ihtiyaçları için büyük bir dayanışma örneğini sergilenmişti. Yardım malzemeleri Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda toplandı. Yardımlar, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde oluşturulan Yarım Toplama Koordinasyon Merkezi'nden tırlara yüklendi.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyede yaşandığı bugünlerde afetzede vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan tırda şu malzemeler bulunuyor; konteyner WC, jenaratör, gıda ve hijyen malzemeleri, kıyafet ve medikal malzeme kolileri. Bodrum'dan yola çıkan yardım tırı Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kaynak: Habermetre