Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yüzerek geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.
14.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yüzerek geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Mahallesi Hüseyin Burnu açıklarında yüzen bir sığınmacı olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı anlaşılan Suriye uyruklu sığınmacıyı güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Kaynak: AA