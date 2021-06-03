Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
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Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı

Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Bodrum'da sera üretimi ahududu ve böğürtlen üretiminden yıllık 5 ton hasat bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Bodrum'da sera üretimi ahududu ve böğürtlen üretiminden yıllık 5 ton hasat bekleniyor.

Bodrum Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan serayı ziyaret eden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, serada saksıda üretilen ahududu ve böğürtlen hakkında üreticiden bilgi aldı. Toplam 2 bin metrekarede saksı kültürü ile topraksız sistem üretim yapılan serada böğürtlen ve ahududu hasadı yapılırken, işletme sahibinden bilgi alan Saylak, tarım işçileri ile sohbet etti.

İhracata yönelik orman meyvesi üretimi yapılan serada yıllık 5 ton ürün hedeflendiği bilgisi verilirken, serada bir ziraat mühendisi ile 5 kadın tarım işçisi istihdam edildi. - MUĞLA

Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı
Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'dan dünyaya ahududu ve böğürtlen ihracatı - Haberler Ekonomi
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