Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
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Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu

01.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:33
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan çok sayıdaki deniz taşıtına ev sahipliği yapıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan çok sayıdaki deniz taşıtına ev sahipliği yapıyor. Jet skiden kayık, sandal hatta katamarana kadar yaklaşık 400 taşıtın bulunduğu otoparkta adeta boş yer kalmadı. Sayının artması durumunda teknelerin üst üste konulması planlanıyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde 32 dönümlük arazi üzerinde kurulan yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan yabancı ülkelere geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı deniz taşıtlarıyla dolup taşıyor. 350- 400 adet deniz aracının bulunduğu otoparkta akıllara gelebilecek her türlü taşıtı görmek mümkün. Jet skiden kayık, sandal ve katamarana kadar büyük gövdeli her türden taşıtın bulunduğu otoparkta, 5 yıldır bekleyen tekneler de yer alıyor. Yeni gelenlerle birlikte her geçen gün deniz taşıtı sayısı artan otopark ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü'nün yetkili olduğu öğrenildi.

SATIŞ SÜRESİ 6 AY

Evrak eksikliği olan, suça karışan ya da hacizli olmaları nedeniyle bağlanan otomobil ve motosikletler de Yalıkavak yediemin otoparkına getiriliyor. Gerek icra, iflas kanunu gerekse ilansız takip yapılması suretiyle bu taşıtlar ya satılıyor ya da sahiplerine ulaşılıyor. Ancak teknelerin satışıyla ilgili tek yetkili kurumun Milli Emlak Müdürlüğü olması nedeniyle deniz taşıtları adeta kaderine terk ediliyor. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre 6 ay geçtikten sonra satılması gereken teknelerin uzun yıllar değerlendirilmemesi milli servetin çürümesine neden oluyor. 32 dönümlük alanda hiç boş yer kalmadığı belirtilirken yenilerinin gelmesi durumunda teknelerin üst üste konulabileceği bildirildi. Bodrum Yarımadası'nın açıklarında yakalanan teknelerin ancak yılda bir kez satışa çıktığı öğrenilirken teknelerin zamanla çürüdüğü, ilk geldikleri gün satışa çıkarıldığı takdirde tekne başına 50 ile 100 bin lira arasında kazanç getirebileceği bildirildi.

Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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