Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım
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Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım

Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın dolayısıyla ilçeye gelen yardım malzemeleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde mağdur olan ailelere gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın dolayısıyla ilçeye gelen yardım malzemeleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde mağdur olan ailelere gönderildi.

Kısa süre önce yangın felaketi yaşanan Bodrum'da zarar gören vatandaşların ve sahada alevlerle mücadele eden yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaçları için büyük bir dayanışma örneğini sergilenmişti. Bodrum'da yaşanan yangın felaketi dolayısıyla vatandaşlar tarafından gönderilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıktan sonra geriye kalan yardım malzemeleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde mağdur olan ailelere gönderildi. Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğinde, selden büyük zarar gören Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi. Özellikle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve selden zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için hazırlanan yardım tırı bugün yola çıktı.

AFAD yetkililerine teslim edilecek

Yardımlar, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde oluşturulan Yarım Toplama Koordinasyon Merkezi'nden tıra yüklendi. Tırın içerisinde konteyner tuvaletler, jenaratör, gıda ve hijyen malzemeleri, kıyafet ve medikal malzeme kolileri bulunurken, yardım tırının Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım
Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım
Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım
Bodrum'daki yangından, Kastamonu'daki sele yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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