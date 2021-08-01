Bodrum'daki yangın evlere sıçradı
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Bodrum'daki yangın evlere sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'daki yangın evlere sıçradı Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sakinleri, tekneler, lüks yatların botları, günübirlik gezi tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı.

Bodrum'daki yangın evlere sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sakinleri, tekneler, lüks yatların botları, günübirlik gezi tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Mahalleliler çaresizce bazı evlere sıçrayan yangını söndürmek için uğraş veriyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi'ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve ballıkçı tekneleriyle, İnce yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor.

Yangın evlere sıçradı

Mazı Mahallesi ormanlık alanda etkili olan yangın, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddeti ile bölgedeki evlere sıçramaya başladı. Tutuşan bazı evler mahalle sakinlerinin kendi çabalarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Belediye başkanından, vatandaşına herkes mücadele veriyor.

Mazı Mahallesi'ni tehdit eden yangın sonrası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceliyorlar. Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

Bodrum'daki yangın evlere sıçradı
Bodrum'daki yangın evlere sıçradı
Bodrum'daki yangın evlere sıçradı
Bodrum'daki yangın evlere sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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