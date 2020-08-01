Bodrum'daki yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu Bodrum'daki yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu Bodrum'daki yangın 4 saat sonra söndürüldü, 50 hektarlık alan küle döndü.

Bodrum'daki yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu

MUĞLA - Bodrum'daki yangın 4 saat sonra söndürüldü, 50 hektarlık alan küle döndü. Bayrak tepesini kaplayan alevlere aldırış etmeyen tatilciler denize girdi.

Turgutreis mahallesinde bulunan Bayraktepede saat 15: 30'da yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler yaklaşık 50 hektar otluk ve makilik alanı küle çevirdi. Yangına 2 orman arazözü, 7 itfaiye aracı, 2 özel şirkete ait su tanker, 20 itfaiye eri, 10 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 4 saatin sonunda söndürülen aygın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan Bayraktepesinde çıkan yangın devam ederken Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ise dumanlara, alevlere aldırış etmeden denize girmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA