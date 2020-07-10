Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde kokain çıktı
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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde kokain çıktı

Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde kokain çıktıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

10.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:10

Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde kokain çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Kokainlerin, oyuncak bebek içerisinde ele geçirildiği bildirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu sattıklarını belirlediği şüphelilere yönelik dün iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, toplam 115.25 gram toz esrar, 3.16 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 16.20 gram kokain ile bir hassa terazi ele geçirildi. Şüpheliler, M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde kokain çıktı

Kaynak: DHA

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