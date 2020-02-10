Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:55
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları plakası önceden belirlenen otomobilde arama yaptı.

Boş kraker paketinin içinde poşete sarılı uyuşturucu hammaddesi ele geçirilen operasyonda, otomobildeki E.Ö, M.Ş, D.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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