Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları plakası önceden belirlenen otomobilde arama yaptı.
Boş kraker paketinin içinde poşete sarılı uyuşturucu hammaddesi ele geçirilen operasyonda, otomobildeki E.Ö, M.Ş, D.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.