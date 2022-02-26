Bodrum'daki Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısına tepki gösterdi.

Belediye Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın saldırısını protesto etti. Ellerinde İngilizce ve Türkçe, "Savaşa hayır", "Savaşı durdurun" yazılı dövizlerinin yanı sıra ülkelerine yardım edilmesini istediklerini belirten dövizler taşıyan grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhine slogan attı.

İngilizce yazılı dövizlerle grup adına açıklama yapan Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, ülkesinin topraklarını savunacağını söyledi.

Demiroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatarak Ukrayna devletini yok etmeyi, topraklarını ele geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Silah ve teçhizat teminiyle ülkelerinin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini isteyen Demiroğlu, "Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir." dedi.

Gruptakiler bir süre meydanda bekledikten sonra olaysız dağıldı.