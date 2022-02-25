Bodrum'daki Ukraynalı aile, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Bodrum Belediyesi önüne gelen Ukraynalı aile, ellerindeki İngilizce yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Ukraynalılar, ülkelerindeki yakınlarının can güvenliğinin tehlike de olduğunu ve endişe duyduklarını dile getirdi.

Bebekleriyle belediye önünde kısa süre kalan aile, daha sonra ayrıldı.