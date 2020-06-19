Bodrum'daki suç çetesinin 12 üyesi aranıyor
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Bodrum'daki suç çetesinin 12 üyesi aranıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulundukları, çocukları uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırdıkları ileri sürülen 27 kişilik çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si...

Bodrum'daki suç çetesinin 12 üyesi aranıyor
19.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:17

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulundukları, çocukları uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırdıkları ileri sürülen 27 kişilik çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheli ve il dışında yaşadıkları belirlenen 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bodrum'da 8 ay önce bir suç şebekesine yönelik 'küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismar' ve 'çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi' suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, S.Ü. (14), İ.Ö. (12) ve İ.B. (13) isimli kız çocuklarının ifadesine başvuruldu. Çocukların ifadesinin ardından, kız çocuklarına şüphelilerin fotoğrafları teşhis ettirildi. Ayrıca, telefon incelemeleri, araştırma ve soruşturmalar sonucunda 27 şüpheli tespit edildi. Konuya ilişkin jandarma ekipleri, Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman'da yaşadıkları belirlenen organize suç örgütünün 15 şüphelisini eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı. Öte yandan, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheli ve il dışında yaşadıkları belirlenen 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin operasyon sırasında el konulan cep telefonu ve bilgisayarlarındaki teknik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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