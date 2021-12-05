BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmurun ardından Bodrum Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başladı.

3 gündür aralıklarla yağan yağmur gece saatlerinde bir anda sağanak şekilde yağmaya başladı. Mumcular Mahallesi'ni vuran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Derelerin taşmasıyla birlikte 4 evi su bastı. Bazı sitelerin istinat duvarları yıkıldı. Gece boyu Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve destek hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler su baskınlarına karşı canla başla çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 4 evin su bastığı, bazı sitelerin istinat duvarlarının yıkıldığı ortaya çıktı. Yağmurla birlikte dağlardan gelen irili, ufaklı kaya parçaları yolları kapattı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışması yaptı. Evlerini su basan vatandaşlar ise evlerini temizlemeye başladı.

Gece boyu yağan sağanak yağmur tarım arazilerini de vurdu. Birçok tarım arazisi ve seralar sular altında kaldı.