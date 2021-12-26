Bodrum'daki kürek yarışları tamamlandı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 85 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "Bodrum Masters Regatta Kürek Yarışları" tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle, Bodrum Halikarnas Kürek Kulübünce Bitez Koyu'nda düzenlenen yarışlar, Master Erkekler, Master Kadınlar ve Master Kadın-Erkek Karma kategorilerinde yapıldı.

Cumartesi günü yapılan elemeler sonunda her kategoride finale kalan takımlar bu gün madalya sıralaması için yarıştı. Bodruma en büyük sporcu kafilesi ile gelen Altınboynuz Kulübü her üç kategoride de birinciliği kazandı.

Ödül töreni, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın katılımıyla yapıldı. Törende dereceye girenlere ödülleri verildi. - MUĞLA