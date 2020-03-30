Bodrum'daki işçiler özel seferlerle memleketlerine dönüyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çalıştıkları iş yerinde faaliyetlerin azalması nedeniyle ya da kendi istekleriyle memleketlerine dönmeye karar veren işçiler, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Salgına karşı alınan önlem gereği şehirler arası otobüslere kısıtlama nedeniyle kaymakamlığın yürüttüğü çalışma bugün de devam etti. Vatandaşların memleketlerine dönüş taleplerinin görevlilerce değerlendirilip, sağlık kontrolleri de yapılarak seyahat izin belgeleri düzenlendi.

İzin belgesi alanların, memleketlerine gidebilmesi için sefer yapması belirlenen otobüsler de yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etti, sağlık tedbirleri de alındı.

Seyahat izin belgesi alan işçiler memleketlerine gönderildi.

Kaynak: AA