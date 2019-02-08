Bodrum'daki İş Adamı Cinayetinde Sanıklardan 4'üne Hapis Cezası

BODRUM'da eski ortağı olan iş adamı Ali Özdemir'i, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Özbelen'in tutuklu yargılandığı davada, mahkeme heyeti kararını verdi. Yargılama sonucu, sanık Mustafa Özbelen'e 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 20 yıl, eski kayınpederi Arif S.'ye 'suç delillerini yok etmek' ve 'suçluyu kayırmak' suçlarından 3 yıl 4 ay, eski kayınvalidesi Fatma S.'ye ve arkadaşları Jülide D.'ye ise 5'er ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Özbelen'in eski baldızı K.S. ile arkadaşı İ.A. ise beraat etti.

Bitez Mahallesi'ndeki beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak'ta kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı. 12 Ocak'ta ise Ali Özdemir'in eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen, tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Özbelen, tedavisinin ardından 15 Ocak'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Özdemir'i evinde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Özbelen, itirafının ardından Ali Özdemir'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cansız bedeni, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulunurken, Özbelen ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif S., kayınvalidesi Fatma S., baldızı K.S., arkadaşları Jülide D. ve İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Özbelen ile kayınpederi Arif S. tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, Ali Özdemir'in eski ortağı, kafetarya işletmecisi tutuklu sanık Mustafa Özbelen'in 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl hapsi istendi, eski kayınpederi diğer tutuklu sanık Arif S. ve baldızı K.S.'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek', eski kayınvalidesi Fatma S.'nin ise 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, sanıkların arkadaşı Jülide D.'ye 'suçu ve suçluyu kayırma', bir diğer arkadaşları İ.A.'ya ise 'suça yardım için iştirak etmek' suçundan ceza verilmesi istendi.

Cinayetten sonra Mustafa Özbelen'in anlaşmalı boşandığı eski eşi T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Arif S., serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Davanın geçen 18 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verip, sanık Mustafa Özbelen'in, yakın arkadaşı olan Ali Özdemir ile eşi arasında duygusal birlikteliği öğrenmesi nedeniyle, bunun yarattığı elem ve hiddetin etkisinde kalarak tasarlayarak öldürdüğünün anlaşıldığını belirterek, sanığın eylemine uyan TCK'nın 82/1-a, 29.53 maddelerince 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Özbelen'in eski kayınpederi Arif S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, eski kayınvalidesi Fatma S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, sanık Jülide D.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuksuz sanık K.S. ve İ.A.'nın ise beraati talep edildi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

İş adamı Ali Özdemir'in, eski ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması bugün görüldü. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Özbelen, tutuksuz sanıklar Arif S., Fatma S., K.S. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Diğer sanıklar Jülide D. ve İ.A., duruşmaya gelmedi. Duruşmada, sanıkların daha önce verdikleri ifadeleri okundu. Ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Daha sonra mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, istinaf yolu açık olmak üzere, sanık Mustafa Özbelen'e 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçundan 20 yıl, eski kayınpederi Arif S.'ye 'suç delllerini yok etmek' ve 'suçluyu kayırmak'tan 3 yıl 4 ay, eski kayınvalidesi Fatma S.'ye ve Jülide D.'ye ise 5'er ay hapis cezası Tutuksuz sanıklardan K.S. ile İ.A. ise beraat etti.

- Muğla

Kaynak: DHA