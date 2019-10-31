31.10.2019 22:42

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yüzde 99'u yıkıldı

Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99'u tamamlandı. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projelerden 15'inin yıkımı bitti. Kalan 4 projenin yıkımları ise halen sürüyor. Yıkılan projeler ise havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum'a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine "Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız" diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri yaklaşık 1 ay içerisinde bir çoğu yıkımlarını tamamladı

Yalıkavak mahallesinde bulunan Varyap projesinin otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkımı Mal sahibi tarafından tamamlandı.

Epıque Island Tesisinin içerisinde bulunan kıyı şeridine inşaa edilmiş 1 adet betonarme Spa Merkezi, 2 adet ahşap Spor Salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap Masaj Salonu, 1 adet ahşap Çocuk Kulubü yıkımı tamamlandığı ahşap olarak inşaa edilmiş olan Restaurant ve bar binasının yıkımı devam ettiği öğrenildi.

BESA gruba ait olan 'The Bo Viera' projesinin Asansör Kulesi yıkımı tamamlanırken, diğer konut yapılarının yıkımının yüzde 46'sı tamamlandığı öğrenildi.

DENİZ GYO oteli binaları üst katların yıkımı tamamlamlandığı, Rüzgar Poınt komutlarının 8 adet konut yapısının tamamı yıkılmış olduğu bildirildi. Sosyetenin ünlü mekanı olan Mandarin orıental D Blokta yıkımın bittiği, MESA inşaata ait Ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımı tamamlandığı, Fourseasons projesinin Çelik olarak inşaa edilmiş 6 adet yapının tamamının yıkıldığı, Murataş sosyal tesislerin, havuz ve ticari alandaki yıkım bittiği, Nef Gökçebel projesindeki çelik iskelelerin tamamı yıkıldığı, Masanda Akfen isimli restaurant binasının yıkımı tamamlandığı ve 4 adet iskele yıkımı devam ettiği öğrenildi. Nef Gölköy projesinin 1 adet iskelenin yıkımı tamamlandığı, Perataş'ın ise ahşap iskele yıkım işleminin gerçekleştiği, iki adet dolgu mendirek ve kıyıda bulunan binanın yıkımı devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA