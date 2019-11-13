Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkımların büyük ölçüde tamamlandığı tespit edildi.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, havuz, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar ve mendirek gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.

Çalışmalar ilçenin Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapıldı. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımlarına ise devam ediliyor. Moloz yığınları alandan kamyonlarla taşınırken, işçiler tarafından da bölgede kıyı düzenleme çalışması yapılıyor.

Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı dikkati çekiyor.

Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi için talimat vermişti.

Kaynak: AA