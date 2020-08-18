Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işletmenin yıkımına başlandı.

Bodrum'daki
18.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:16

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işletmenin yıkımına başlandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan Küdür Yarımadası'nda, Bodrum Belediyesince nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Ancak alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalara ara verilen bölgedeki son plaj işletmesi için yasal süreç tamamlandı.

Bölgede, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, bu yapının da yıkılmasıyla yeniden doğal haline kavuşacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Dünya
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor Güncel
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor
Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Pazar Ağustos
Şu an buradasınız: Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 18:16:01. #1.15#
title