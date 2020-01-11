Bodrum'daki hasat şenliğinde mandalinadan yapılan ürünler ilgi gördü

11.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:46

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, mandalinanın en önemli coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu belirterek "Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edilmektedir." dedi.

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğince "Bodrum Mandalina Hasat Şenliği" düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde açılan çok sayıda stantta mandalinadan yapılan reçel, sirke, lokum, çorba, hamur işi, sabun, kolonya gibi ürünler satışa sunuldu. Yöresel sanatçıların Bodrum ve Muğla yöresi türkülerini seslendirdiği festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, burada yaptığı konuşmada, Bodrum yarımadasında yaklaşık 120 bin dekar tarım alanı bulunduğunu söyledi.

Mandalinanın en önemli coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu ifade eden Özkaldı, mandalinanın ilçede 4 bin ağaçla başladığını, kısa sürede sevilerek hızla yayıldığını ve günümüzde 170 bin ağaca ulaştığını belirtti.

Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edildiğine dikkati çeken Özkaldı, "Bodrum mandalina kokusu ve kendine has aromasıyla dünya çapında ün kazanarak Bodrum'un simgesi haline gelmiştir. Bodrum mandalinası aynı zamanda coğrafi işaret tescili olarak da bir değere kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek de hasadın bol, bereketli ve verimli olmasını dileyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da şenliğin açılışında konuşma yaptı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Bodrum'un ve Bodrumlunun mandalinaya vefa borcu olduğuna dikkati çekerek, mandalina bahçelerinin korumak adına festival düzenlendiğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise amaçlarının, mandalina bahçelerini koruyup, mandalinayı katma değer sağlayan bir ürün haline getirmek ve turizmle buluşturmak olduğunu aktardı.

Protokol üyeleri daha sonra stantları ve hasat için bazı üreticilerin mandalina bahçelerini gezdi. Protokol üyelerinin hasat ettiği bir kasa mandalina açık arttırmayla satıldı. Açık artırma sonucunda mandalina kasasını 1000 liraya AK Partili Milletvekili Mehmet Yavuz Demir aldı. Paranın ise ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verileceği bildirildi.

Festival, farklı etkinliklerle yarın sona erecek.

Kaynak: AA