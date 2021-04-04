Bodrum'daki fırtına otel lojmanının çatısında hasara yol açtı
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Bodrum'daki fırtına otel lojmanının çatısında hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel
Bodrum'daki fırtına otel lojmanının çatısında hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına, bir otel lojmanının çatısını uçurdu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına, bir otel lojmanının çatısını uçurdu.

İlçede sabah esen kuvvetli rüzgar, akşam zaman zaman fırtınaya dönüştü.

Fırtına nedeniyle Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otel lojmanının sac kaplı çatısı uçtu. Yaklaşık 12 metre eninde, 25 metre uzunluğundaki çatı, bölgede baz istasyonu ve enerji nakil hattı direklerinin bulunduğu tepeye uçtu.

Çatının baz istasyonu direğine çarptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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