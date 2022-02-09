BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'daki fırtına 74 km hıza ulaştı... Feribot seferleri iptal edildi

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan fırtına 74 km hıza kadar ulaştı. Dev dalgalar sahildeki iskeleleri dövdü, tekneler denize açılamadı, feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum'un kuzey kısmı fırtınaya yenik düştü. Saatteki hızı 74 km'ye kadar ulaşan fırtına özellikle Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgureis mahallelerini vurdu. Bodrum genelinde hissedilen fırtına ilçesinin Kuzey bölgelerinde etkisini daha çok gösterdi. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskeleleri ve sahili dövdü. Fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı. Bodrum Datça feribot seferleri ise iptal edildi.

Fırtına 10 metrelik ağacı yıktı

Fırtına nedeniyle Bitez mahallesindeki 10 metrelik servi ağacı yıkılarak bir evini sundurmasını yıktı. Elektrik tellerini koparan koparan ağaç Bodrum Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Başka bölgelerde de bir küçük balıkçı kayıklarının batığı, ağaçların yıkıldığı da öğrenildi.

Ömer Bakadur isimli vatandaş "Sabah çok rüzgarlı hava vardı. Bir baktım gümbürtü koptu ve ağaç şuraya yıkıldı. ekipleri geldi, Telleri onardılar. Komşunun bahçesindeki sundurma üzerine devrildi. Sağlık olsun ki gündüz olmadı bu iş. Sabahın erken saatlerinde olduğu için içerdeydiler. Kendilerine bir zayiat gelmedi. Allah korudu" dedi.