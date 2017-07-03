Bodrum'daki Festivalde Bir Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Bodrum Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde çıkan kavgada, etkinlikte stant açan bir kişiyi ayağından yaralayarak kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



Silahlı kavganın ardından yaralının ve bölgedeki tanıkların ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Gökhan O. isimli şüpheliyi, ilçe merkezinde yaptığı çalışma sonucunda yakaladı.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Ateşli silahla yaralama" ve "Ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Olay



Gümbet Mahallesi'nde düzenlenen 2. Bodrum Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde stant açan işletmecilerden Murat Arslan, standında elektrik kesintisi yaşanması ve dolaptaki ürünlerinin bozulması nedeniyle yeri kiraladığı kişiyle tartışmış, taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Arslan, ayağından tabancayla vurularak yaralanmıştı.



Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçmış, saldırıda yaralanan Arslan ise 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.