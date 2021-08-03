Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı
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Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı

Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahalesi, kaskındaki aksiyon kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahalesi, kaskındaki aksiyon kamerasınca görüntülendi.

Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürüyor.

Söndürme çalışmalarına Türkiye'nin birçok bölgesinden arazözler ve itfaiyelerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar ile gönüllüler de destek veriyor.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelere, bazı vatandaşlar arazi motosiklet ve ATV'lerle ulaşarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu da ulaşımın zor sağlandığı bölgeye ATV motosikletiyle ulaşarak Kissebükü Koyu'na ulaşan alevlere yangın tüpüyle müdahale yaptı.

Şefkatlioğlu'nun hızla bölgeye gidişi ve alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahalesi, kaskındaki aksiyon kamerasınca da görüntülendi.

Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı
Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı
Bodrum'daki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale aksiyon kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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