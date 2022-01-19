Bodrum'daki 1400 yıllık yapı restore ediliyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum'da 1400 yıllık Erken Bizans Dönemi yapısı için belediye ekiplerince restorasyon çalışması başlatıldı.

Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu mevkisindeki 6. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen yapıda, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonu ve denetiminde restorasyon çalışması başlatıldı.

Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı, mülkü belediyeye ait taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapının 2017'de depremde zarar gördüğünü söyledi.

Yapıyla ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandığını aktaran Yapıcı, "Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce de onaylandı. Restorasyon çalışmasının bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından da yapı yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılacak." dedi.