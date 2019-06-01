Bodrum'da zincirleme trafik kazası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Bodrum-Milas kara yolunda seyir halindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savruldu. Araç, önce aynı istikamette giden ve yolcusu bulunmayan bir otobüse, ardından bariyerlere çarparak durdu.
Duran bu araca çarpmamak için sürücüsünün durdurduğu bir başka otomobile de arkadan gelen diğer bir otomobil çarptı.
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, bir süre kazanın şokunu yaşadı.
Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Uzun araç kuyruğu oluşan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş