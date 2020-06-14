Bodrum'da zeytinlik alanda yangın MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'un Dirmil Mahallesi'nde tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Kaynak: DHA