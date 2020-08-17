Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor
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Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor

Bodrum'da zabıta ekipleri korona virüs (Covid-19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor
17.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:24

Bodrum'da zabıta ekipleri korona virüs (Covid-19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler ayrıca cadde, sokak, meydan ve sahillerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske dağıtıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yarımada genelinde gerçekleştirdikleri korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde yaptıkları denetimlerin dışında, kamuya açık alanlarda da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısında bulunuyor. Zabıta ekipleri ilçe genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske dağıtırken, mesafe kuralı başta olmak üzere tedbirlere uymayanları uyarıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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