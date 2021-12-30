Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi - Haberler
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Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin en uzun soluklu "Happy Love Year Party" yılbaşı festivalinde vatandaşlar yağmur altından gönüllerince eğlendi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin en uzun soluklu "Happy Love Year Party" yılbaşı festivalinde vatandaşlar yağmur altından gönüllerince eğlendi. Şarkıcı Cerem Onurluer ve Dj Suat Ateşdağlı'nın sahne aldığı gecede yüzlerce vatandaş soğuk havaya, fırtınaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin en uzun soluklu yılbaşı partisini veren Bodrum Belediyesi 14 günlük yılbaşı partilerinin 12'inci gününde Şarkıcı Cerem Onurluer ve Dj Suat Ateşdağlı sahne aldı. Yağmur yağmasına rağmen konser iptal edilmedi. Yüzlerce kişi sahneye ilk çıkan Cemer Onurluer'in söylediği şarkılarla yağmurun altında doyasıya eğlendi. Bodrum Belediyesiyse konsere gelen vatandaşlara yağmurluk dağıttı.

Konser sonunda Cemer Ourluer'e teşekkür plaketi ve çiçek taktim eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun yağmurda yağsa, karda yağsa 14 günlük konserlerinin devam edeceğini açıklayarak "Konserler serimizin bitmesine son 2 gün kaldı. Melek Mosso yılbaşından 1 gün önce sahnede olacak. Yılbaşı gecesi ise sevilen sanatçı Sertap Erener'le 2022 yılına gireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Belediye meydanımıza bekliyoruz. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ta sizlerle beraber olacaktı. Yoğun programı nedeniyle konsere katılamadı ama sizlere selamını iletti. Bodrum'da etkinliklerin 12 ay süreceği mesajını gönderdi" dedi.

Sokak hayvanı sahiplendi

Bodrum Belediyesinden bir sokak hayvanı sahiplendiğini söyleyen Onurluer ise "Bodrum Belediyesi çok güzle bir işe imza attı. 14 gün yılbaşı konseri verdirerek Bodrum'u kış ayında da hareketlendirdi. Asıl önemli olan ise Bodrum Belediyesi Sokak hayvanlarını sahiplendirmek için kolları sıvadı. Ben bugün bir form doldurarak sokak hayvanı sahiplendi. Sizlerde 2022'ye bizin can dostlarımız olan sokakta yaşayan kedi ve köpek sahiplenmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Suat Ateşdağlı ile eğlence doruğa çıktı

Zaman zaman sağanak halinde yağan yağmura rağmen Suat Ateşdağlı'nın çaldığı şarkılarla eğlence doruğa çıktı. Meydanları terk etmeyen yüzlerce vatandaş Ateşdağlı'nın dj performansıyla doyasıya eğlendi. Soğuk havanın, fırtınanın ve yağmurun etkili olmasına aldırış etmeden eğlenen vatandaşlar 4 saat boyunca yılbaşı partisinde eğlendi.

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

Bodrum'da yüzlerce kişi soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi

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İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri

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