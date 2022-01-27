BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yürek ısıtan görüntü...Temizlik görevlisinin şefkati kamarada

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli temizlik işçisinin, bir işyerinin önünde yatan sokak köpeğinin üzerini örttüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bodrum'da, sabaha karşı görevli olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik yaparken sokak köpeğinin bir işyerinin önünde yattığını fark eden Hakkı Nasır isimli Bodrum Belediyesi'nde temizlik görevlisi, önceden oraya bırakılan battaniyeyi yavaşça hayvanın üzerine örttü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayıt edilen o anlar adeta yürekleri ısıttı. Temizlik görevlisi köpeğin üstünü örttükten sonra, görevine kaldığı yerden devam etti.