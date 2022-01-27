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Bodrum'da yürek ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bodrum'da yürek ısıtan görüntü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli temizlik işçisinin, bir işyerinin önünde yatan sokak köpeğinin üzerini örttüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli temizlik işçisinin, bir işyerinin önünde yatan sokak köpeğinin üzerini örttüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bodrum'da, sabaha karşı görevli olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik yaparken sokak köpeğinin bir işyerinin önünde yattığını fark eden Hakkı Nasır isimli Bodrum Belediyesi'nde temizlik görevlisi, önceden oraya bırakılan battaniyeyi yavaşça hayvanın üzerine örttü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayıt edilen o anlar adeta yürekleri ısıttı. Temizlik görevlisi köpeğin üstünü örttükten sonra, görevine kaldığı yerden devam etti. - MUĞLA

Bodrum'da yürek ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Caddesi, Bodrum, Muğla, Yerel, Haber

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