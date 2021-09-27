Bodrum'da, Yunanistan'a kaçmaya çalışırlarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Bodrum'da, Yunanistan'a kaçmaya çalışırlarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Bodrum'da, Yunanistan'a kaçmaya çalışırlarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 kişi ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir kişinin ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2 gün daha gözaltı kararı uzatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.A., Y.T. ve E.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. S.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan B.G. ile M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit ederek çalışma başlatmıştı. Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durdurulmuş, teknede yapılan aramada ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlenirken, tekne kaptanı B.G. ve organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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