Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
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Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

-Flamingonun denizdeki görüntüsü -Flamingonun dere yatağındaki görüntüsü -Zabıta ve vatandaşlarca yakalanıp bölgeden alınması Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşıran flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

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-Flamingonun denizdeki görüntüsü

-Flamingonun dere yatağındaki görüntüsü

-Zabıta ve vatandaşlarca yakalanıp bölgeden alınması Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşıran flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gümbet Mahallesi'nde önce denizde kıyıya yakın alanda, daha sonra da bir dere yatağında dolaşan yavru bir flamingo gören vatandaşlar durumu, Bodrum Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gider zabıta ekibince alınan flamingo, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan flamingonun, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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