Bodrum'da yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Bodrum'da yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Bodrum'da yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü H.S. ile otomobildeki Ş.B.K'nin ikametlerinde de tabanca ile mermiler bulundu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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