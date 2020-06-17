Bodrum'da yol için kapatılmaya çalışılan azmaktaki kaplumbağalar kurtarıldı Bodrum'da yol yapmak için kapatılmaya çalışılan azmaktaki kaplumbağalar, belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'da yol yapmak için kapatılmaya çalışılan azmaktaki kaplumbağalar, belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Akyarlar Mahallesi'nde kurbağa, balık ve kaplumbağa türlerine ev sahipliği yapan bir azmağın, vatandaşlar tarafından yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri azmakta bulunan ve tehlike altında olduğu belirtilen su kaplumbağalarını bölgeden aldı.

İrili ufaklı yaklaşık 100'e yakın kaplumbağa daha sonra Mumcular Mahallesi'ndeki gölete bırakıldı.

Kaynak: AA