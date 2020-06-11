Bodrum'da yol için kapatılmaya çalışılan azmaktaki canlılar can suyuyla kurtarıldı
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Bodrum'da yol için kapatılmaya çalışılan azmaktaki canlılar can suyuyla kurtarıldı

Bodrum'da yol yapmak için kapatılmaya çalışılan azmaktaki canlılar, can suyu verilerek kurtarıldı.

Bodrum'da yol için kapatılmaya çalışılan azmaktaki canlılar can suyuyla kurtarıldı
11.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:26

Bodrum'da yol yapmak için kapatılmaya çalışılan azmaktaki canlılar, can suyu verilerek kurtarıldı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Akyarlar Mahallesi'nde kurbağa ve balık türlerine ev sahipliği yapan azmağın, vatandaşlar tarafından yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, ilk olarak azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı. Bu şekilde buradaki canlıların yaşaması sağlandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesiyle yürütülen çalışmalarla da doğal yapısı bozulan azmak eski haline döndürüldü.

Alttan su kaynağıyla beslenen ve kendi içinde bir ekosistemi olan sazlık alanın bir bölümüne dökülen toprak yığını iş makineleriyle kaldırıldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaptığı açıklamada, birçok canlıya ev sahipliği yapan alanın bilinçsiz müdahaleyle yok edilmek üzereyken tespit edildiğini söyledi.

Bölgede vatandaşlar tarafından araç yolu yapılmak istendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu habitatta yaşayan canlılar su azlığından, oksijen yetersizliğinden dolayı bir süre sonra öleceklerdi. Belediyemizce vatandaşlar tarafından yapılan yol yapımı sonrası ikiye ayrılan bölgeye su takviyesi 2-3 metre yüksekten oksijenlendirilerek yapıldı. Daha sonra yol kaldırılarak, canlıların ekosistem bağı eski haline getirildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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