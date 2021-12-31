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Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı coşkusu başlarken, binlerce kişi meydanda toplandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı coşkusu başlarken, binlerce kişi meydanda toplandı.

2022 yılına çok az bir süre kala kutlamaların adresi Bodrum Belediye Meydanı'nda binlerce kişi toplandı. Adım atacak yerin kalmadığı meydanda binlerce kişi çalan müzik eşliğinde eğleniyor. Neyzen Tevfik Caddesi'nden meydana giren bando ekibi de renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Sertab Erener sahne alacak. - MUĞLA

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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